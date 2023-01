Rätselhafte Vorfälle im Zoo von Dallas Foto: Uncredited/Dallas Zoo via AP/dpa up-down up-down Tiere Rätselhafte Vorfälle in US-Zoo: Zwei Affen verschwunden Von dpa | 31.01.2023, 10:14 Uhr

In einem Zoo in Texas häufen sich rätselhafte Vorfälle. Zuletzt sind zwei Kaiserschnurrbart-Tamarine verschwunden. Was ist da los?