Kommunen Radfahren in Deutschland: ADFC zeichnet beste Städte aus Von dpa | 24.04.2023, 03:39 Uhr

In welchen Städten und Gemeinden fährt es sich am besten mit dem Rad? Einmal im Jahr beantworten rund 200.000 Radfahrende in ganz Deutschland diese Frage. Heute werden die Gewinner-Kommunen verkündet.