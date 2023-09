Phänomen in den USA Adidas und IBM machen es vor: Immer mehr Unternehmen kündigen per „Quiet Cutting“ Von Yannik Jessen | 31.08.2023, 18:28 Uhr | Update vor 38 Min. „Quiet Cutting“ kann für Frust am Arbeitsplatz sorgen. Die Praxis wird von immer mehr Unternehmen in den USA eingesetzt. Symbolfoto: imago images/Shotshop up-down up-down

In den USA versuchen Unternehmen immer öfter Stellen abzubauen, ohne eine Abfindung zahlen zu müssen. Teilweise erfahren Mitarbeiter per E-Mail von ihrem Jobverlust. Was hinter der Praxis steckt – und ob das auch in Deutschland erlaubt ist.