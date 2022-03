«QueerWein» FOTO: Uwe Anspach Gesellschaft „QueerWein“ für Vielfalt im Weinbau Von dpa | 01.03.2022, 13:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Wein ist vielfältig. So hat Rheinland-Pfalz jetzt eine Initiative gestartet, um Winzerinnen und Winzer in den Blick zu rücken, die sich nicht in die säuberlich sortierte heterosexuelle Welt von Mann und Frau einordnen lassen.