Die britische Königin Elizabeth II. besucht die Royal Windsor Horse Show. Foto: Steve Parsons/PA Wire/dpa FOTO: Steve Parsons Monarchin Queen zeigt sich freudestrahlend bei Pferde-Show in Windsor Von dpa | 14.05.2022, 06:00 Uhr

Queen Elizabeth II. hat in jüngster Vergangenheit immer mal wieder Termine absagen müssen aus gesundheitlichen Gründen. An einer Pferde-Show nahm sie am Freitag indes teil.