Pussy Riot werden mit Woody-Guthrie-Preis ausgezeichnet Von dpa | 23.03.2023, 18:26 Uhr

Schon lange vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine prangerte die Punkband Missstände in ihrer Heimat an. Jetzt werden die Künstlerinnen in den USA für ihren Einsatz geehrt.