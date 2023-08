Foto: Dr. Julia Brailovskaia Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Dr. Julia Brailovskaia ist Privatdozentin für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Die mehrfach ausgezeichnete Psychologin erforscht unter anderem, wie Mobiltelefon und Social Media die seelische Gesundheit und die Entwicklung der Persönlichkeit beeinflussen, und entwickelt Strategien zur Vorsorge. Dr. Julia Brailovskaia studierte Psychologie an der RUB, promovierte in der Sozialpsychologie und habilitierte in der Klinischen Psychologie und Psychotherapie als eine der jüngsten Habilitandinnen der vergangenen zwanzig Jahre.