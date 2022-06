ARCHIV - Eine Darstellung der Göttin Justitia. Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Koall up-down up-down Justiz Prozess um Säureanschlag beginnt mit Geständnis-Appellen Von dpa | 24.06.2022, 12:25 Uhr

„Ein ganz fürchterlicher Vorgang, der sich so in der deutschen Wirtschaft noch nicht abgespielt hat“: So beschreibt die Nebenklage das Verbrechen im Prozess um ein Säureattentat auf einen Manager. Ein 42-Jähriger aus Belgien steht deswegen in Wuppertal vor Gericht.