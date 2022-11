In Gedenken Foto: Ingo Wagner/dpa up-down up-down Niedersachsen Prozess gegen verurteilten Kindermörder beginnt Von dpa | 07.11.2022, 07:00 Uhr

Der Mord an der elfjährigen Lena in Emden 2012 bewegte Menschen bundesweit. Der Mörder kam in die Psychiatrie, dort bekam er 2020 Lockerungen. Kurz darauf vergewaltigte er auf dem Klinikgelände eine Frau.