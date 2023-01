In Frankreich haben branchenübergreifende Streiks und Proteste gegen die geplante Rentenreform der Mitte-Regierung begonnen. Manche Demonstranten haben dafür auch zur Fackel gegriffen. Foto: dpa/Lewis Joly up-down up-down Großdemos in Frankreich Protest gegen Rentenreform: Über 1,1 Millionen Franzosen gehen auf die Straße Von dpa | 19.01.2023, 20:32 Uhr

In Frankreich haben am Donnerstag über 1,1 Millionen Menschen gegen die geplante Rentenreform demonstriert. Die Gewerkschaften sprachen von noch mehr Beteiligten. Über welche Veränderungen die Franzosen so verärgert sind.