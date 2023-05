Aktivisten des Aktionsbündnisses Ende Gelände besetzen Rohre im Hafen Mukran als Protest gegen das LNG-Terminal. Foto: The Brake up-down up-down Demonstrationen auch in Berlin Protest gegen LNG-Terminal: Ende Gelände besetzt Pipelines im Hafen Mukran auf Rügen Von Katharina Golze | 08.05.2023, 11:42 Uhr

Vermummt und in Schutzanzügen ging es für Mitglieder des Bündnisses Ende Gelände am Montagvormittag über Zäune, um die Pipelines im Hafen Mukran auf Rügen zu besetzen und gegen Rügen als LNG-Standort zu protestieren. So äußert sich das Bündnis zu der Aktion.