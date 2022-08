«Schulgeschichten» FOTO: Steffen Hammerich/Lona media/NDR up-down up-down TV-Tipp Promis erzählen Schulgeschichten Von dpa | 25.08.2022, 00:04 Uhr

Es geht um Freude, Wut und Schläge: Die Schulzeit ist für viele Menschen prägend. In einer Doku über die Schulgeschichte seit 1945 blicken Prominente zurück. Was war schön - und was war „Schwachsinn“?