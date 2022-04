ARCHIV - Alice Schwarzer: Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Waffenlieferungen Prominente warnen Scholz in Brief vor Drittem Weltkrieg Von dpa | 29.04.2022, 10:18 Uhr

Alice Schwarzer, Ranga Yogeshwar, Martin Walser und viele Prominente mehr haben in einem Brief an Kanzler Scholz vor einem atomaren Konflikt mit Russland gewarnt.