«Baltic Lights» auf Usedom FOTO: Jens Kalaene Vorpommern-Greifswald Promi-Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ startet Von dpa | 05.03.2022, 13:22 Uhr | Update vor 10 Min.

Mit vielen Prominenten unter den Startern hat auf der Ostsee-Insel Usedom das Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ begonnen. Die ersten Rennen fingen am späten Vormittag an, wie der Veranstalter mitteilte. An den Start gehen wollten unter anderem der Entertainer Wolfgang Lippert, die Schauspielerinnen Anja und Gerit Kling, Susan Sideropoulos und Nina Ensmann sowie ihre Kollegen Bernhard Bettermann, Antoine Monot Jr. und Hendrik Duryn. Ebenfalls zum Rennen angekündigt hatten sich Bettina Zimmermann, Simone Thomalla und Kai Wiesinger.