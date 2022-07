Funkengarde und Prinzenpaar laden ein zum Kinderkarneval. FOTO: Norbert Uhlenbrock up-down up-down Programm am Sonntag OKV-Kinderkarneval in der Festhalle Schwagstorf Von Ulrich Neumann | 08.02.2013, 18:10 Uhr

Am Sonntagnachmittag laden der OKV und das amtierende Kinderprinzenpaar Lukas I. (Christiansen) und . Ricarda I. (Meyer) alle Kinder aus dem gesamtem Altkreis Wittlage und besonders die aus Ostercappeln mit ihren Eltern, Großeltern und Verwandten zum traditionellen Kinderkarneval in die wieder bunt geschmückte Festhalle in Schwagstorf ein.