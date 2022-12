Kate + William Foto: Mary Schwalm/AP/dpa up-down up-down Adel Prinzessin Kate zeigt sich mit Smaragd-Kette von Diana Von dpa | 03.12.2022, 14:33 Uhr

Das dürfte kein Zufall gewesen sein: Die britische Prinzessin Kate (40) hat sich in den USA mit einer Smaragd-Kette aus dem Erbe ihrer 1997 gestorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana gezeigt. Kate trug das zu ihrem grünen Kleid passende Schmuckstück am Freitagabend in der US-Ostküstenmetropole Boston bei einer Gala für den von ihrem Mann Prinz William (40) ausgelobten Earthshot-Preis.