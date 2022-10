Der britische Thronfolger Prinz William ist selber Vater von drei Kindern. Foto: dpa/PA Wire up-down up-down Kritik an sozialen Medien Nach Tod von 14-Jähriger: Prinz William fordert mehr Sicherheit für Kinder im Internet Von dpa | 01.10.2022, 13:13 Uhr

Ein 14-jähriges Mädchen war tot in ihrem Zimmer gefunden worden, nachdem sie Inhalte zu Suizid in sozialen Medien angeschaut hatte. Prinz William rief in einem Tweet zu mehr Schutz im Netz auf.