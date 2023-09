Invictus Games Prinz Harry in London eingetroffen Von dpa | 07.09.2023, 20:50 Uhr | Update vor 57 Min. Prinz Harry Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa up-down up-down

Am Samstag will Prinz Harry die Invictus Games in Düsseldorf eröffnen. Zuvor hat er einen Stopp in seiner alten Heimat eingelegt. Am Freitag ist der erste Todestag seiner Großmutter.