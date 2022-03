Zoe Wees FOTO: Christian Charisius Musik Popstar Zoe Wees singt an ihrer alten Schule für den Frieden Von dpa | 25.03.2022, 18:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Popsängerin Zoe Wees (19, „Control“) hat an ihrer alten Schule ein Lied für den Frieden gesungen. „Ich habe extra ein Lied für den Frieden geschrieben“, sagte die 19-Jährige am Freitag in Hamburg. Die Sängerin, die mit ihrer Debütsingle auch international Erfolge feierte, war eine von mehreren Künstlerinnen und Künstlern, die bei einer Open-Air-Bühnenshow unter dem Titel „Eine Stunde für den Frieden“ an der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg auftraten. Nach dem Konzert sollte ein Hilfstransport mit Lieferungen für die Ukraine verabschiedet werden.