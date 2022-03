Zoe Wees FOTO: Christophe Gateau Musik Popstar Zoe Wees singt an ihrer alten Schule für den Frieden Von dpa | 23.03.2022, 12:39 Uhr | Update vor 1 Std.

Popsängerin Zoe Wees (19, „Control“) will an ihrer alten Schule in Hamburg für den Frieden in der Ukraine singen. Die Sängerin, die mit ihrer Debütsingle auch international Erfolge feierte, ist eine von sechs Künstlern, die am Freitag (25. März) bei einer Open-Air-Bühnenshow unter dem Titel „Eine Stunde für den Frieden“ an der Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg auftreten wird, teilte die Schule am Mittwoch mit. Anschließend soll ein Hilfstransport nach Kiew verabschiedet werden.