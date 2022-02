Tödlicher Arbeitsunfall auf Baustelle FOTO: Jonas Walzberg Panorama Polizei sucht nach Ursache für Kranunfall in Lokstedt Von dpa | 27.02.2022, 13:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Kran auf einer Baustelle in Hamburg-Lokstedt hat die Polizei die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Kran, der in dem Rohbau eines entstehendes Gebäudes montiert war, am frühen Samstagnachmittag ein, stürzte zu Boden und traf den 45 Jahre alten Arbeiter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.