Bundespolizisten haben zwei Ponys an einer Bahnstrecke in Dortmund eingefangen und zurück in ihren Stall geführt. Für die Rettungsaktion sei die Strecke kurzzeitig gesperrt worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Sturm hatte vermutlich einen Teil des Zauns am Montagmorgen aus der Verankerung gerissen, der das Grundstück zur Bahntrasse abgrenzt. Die Ponys nutzten die Gelegenheit, um auf der anderen Seite des Zauns am Bahndamm zu grasen. Dort entdeckten Bahnmitarbeiter die tierischen Ausreißer und alarmierten die Bundespolizei. Die Beamten verschlossen den Zaun provisorisch mit Kabelbinder und informierten die Halterin.