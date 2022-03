Cannabis-Plantage FOTO: - Düsseldorf Polizei entdeckt riesige Cannabis-Plantage in Wohnhaus Von dpa | 03.03.2022, 23:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Drogenfund in Millionenhöhe: In drei Düsseldorfer Wohnungen hat die Polizei in insgesamt acht Räumen Cannabis-Indoor-Plantagen aufgespürt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.