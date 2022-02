Planungen für Volksfeste 2022 in Niedersachsen FOTO: Mohssen Assanimoghaddam Panorama Planungen für Volksfeste laufen vielerorts Von dpa | 27.02.2022, 09:22 Uhr | Update vor 1 Std.

In Aussicht auf sinkende Infektionszahlen und wegfallende Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie laufen vielerorts in Niedersachsen und Bremen Planungen für größere Volksfeste und Märkte in diesem Jahr. Noch ist aber nicht überall absehbar, in welcher Größe und in welcher Form die Feste stattfinden werden, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor geht. Bei ihren letzten Beratungen Mitte Februar verabredeten Bund und Länder, dass viele Einschränkungen in der Corona-Pandemie vom 20. März an bundesweit entfallen sollen, dazu soll etwa die Gästebegrenzung bei Veranstaltungen zählen. Welche Regelungen dann genau gelten sollen, ist aber noch nicht bekannt.