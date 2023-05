Ein Leichtflugzeug ist in Wetzlar abgestürzt. Foto: dpa/Christoph Weiss, Laubach up-down up-down Weitere Person verletzt Wetzlar: Pilot stirbt bei Segelflugzeug-Absturz in Wohngebiet Von dpa | 28.05.2023, 15:09 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Pfingstsonntag ist in Wetzlar ein Kleinflugzeug abgestürzt. Es schrammte an einem Wohnhaus entlang. Für den Piloten kam jede Hilfe zu spät; er starb an der Unfallstelle. Vieles ist zunächst noch unklar.