Agrarwirtschaft Pflügerwettbewerb in Westmecklenburg Von dpa | 07.05.2022, 17:21 Uhr

Die besten Pflüger der Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg sind in Brüsewitz (Nordwestmecklenburg) mit modernster Technik gegeneinander angetreten. Durchgesetzt hat sich als Gesamtsieger Oliver Steinbach von der AGP Lübesse, wie der Landesbauernverband mitteilte. Zwölf Profi-Pflüger waren demnach am Samstag angetreten. Der Wettbewerb wurde in zwei Disziplinen ausgetragen, dem Beet- und dem Drehpflügen. Außerdem gab es ein Schaupflügen mit historischer Agrartechnik.