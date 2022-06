Mit dem 9-Euro-Ticket reisten viele Touristen, auch einige Punks, nach Sylt. FOTO: Inga Gercke Pfingsten auf Sylt Kondome, Badehose und ein Gerücht – immer mehr Punks auf Sylt Von Inga Gercke | 04.06.2022, 18:04 Uhr | Update vor 36 Min.

Am Samstagnachmittag haben sich viele Punker-Grüppchen in Westerland gebildet, es gibt Musik aus Lautsprecherboxen, die Stimmung ist gut, die Stadt wird voller. Das merkt man auch in den Zügen. Und unter den Punks geht ein Gerücht rum, von dem keiner so richtig etwas wissen will.