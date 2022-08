Tiere Pelzige Großstädter: Füchse zieht es in die Metropolen Von dpa | 23.08.2022, 09:43 Uhr

In Berlin tummeln sie sich in Behörden, im Bus und auf dem Dach. Füchse sind in manchen Großstädten häufiger anzutreffen als in vielen Waldgebieten. Was hat es damit auf sich?