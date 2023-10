Entsetzte Kinder im Saal Kino zeigt versehentlich Horrorfilm-Trailer bei „Paw-Patrol“-Vorstellung Von Jakob Patzke | 05.10.2023, 12:01 Uhr In einem Kino in Aachen gab es für Fans des Films „Paw Patrol“ eine gruselige Überraschung. Symbolfoto: imago images/Everett Collection up-down up-down

Am vergangenen Sonntag freuten sich in einem Kino in Aachen zahlreiche Kinder auf den Film „Paw Patrol“. Doch bevor die Vorstellung begann, liefen die Trailer für die Horrorfilme „Saw“ und „Der Exorzist“, die die Kleinen verstört zurückließen. Was war passiert?