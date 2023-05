Paula Beer Foto: Gerald Matzka/dpa up-down up-down Filmfestival Paula Beer freut sich auf Jury-Tätigkeit in Cannes Von dpa | 09.05.2023, 07:00 Uhr

In einer Woche startet das Filmfestival in Cannes. Paula Beer freut sich schon auf die innovativen Filme in der Reihe Un Certain Regard - und auf den intensiven Austausch mit Kolleginnen und Kollegen.