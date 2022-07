ARCHIV - Patrick Dempsey lernt viel von seinen Kindern. Foto: Felix Hörhager/dpa FOTO: Felix Hörhager up-down up-down Schauspieler Patrick Dempsey über Nachhaltigkeit Von dpa | 06.07.2022, 15:17 Uhr

Schauspieler Patrick Dempsey findet, er sei nicht so umweltbewusst wie seine drei Kinder. Im Lockdown habe er aber gemerkt, was man braucht und was nicht.