Pastewka über 50.Geburtstag: „Die Zahl ist mir relativ egal" 01.04.2022

Comedian Bastian Pastewka blickt entspannt auf seinen bevorstehenden 50. Geburtstag - doch mit den Erwartungen anderer an das runde Jubiläum kann er nach eigenen Angaben nur schwer umgehen. „Ich bin nur unentspannt, weil man mich immer fragt, ob ich denn an dem Tag groß feiern werde. Das macht ehrlicherweise keinen Spaß, auch weil das immer mit einer Erwartungshaltung verbunden ist“, sagte der am 4. April in Bochum geborene Komiker der Deutschen Presse-Agentur.