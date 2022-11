Am Rabbinerhaus bei der Alten Synagoge in Essen sind Einschusslöcher gefunden worden. Symbolfoto: imago images/Jan Huebner up-down up-down Polizei Ermittelt Passanten entdecken Einschusslöcher an Synagoge in Essen Von dpa | 18.11.2022, 11:51 Uhr

An einer Synagoge in Essen haben Passanten Einschusslöcher entdeckt. Es bestehe keine Gefahr und es gebe keine Verletzte, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen.