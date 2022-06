Eine ganze Reihe beteiligter Veranstalter um die Vereine Musikbüro und Fokus haben das diesjährige „Schloga-Open-Air“ organisiert. Den Anfang machten am Samstagnachmittag die vier Jungs der Band „Privatsphäre“ aus Osnabrück. Mit rockigen Klängen ihres Titels „Gone too far“ heizten sie die Stimmung an - leider begleitet von dem ersten Schauer. Doch die Besucher trotzten dem Wetter. 30 Minuten lang präsentierten die Jungs eine Mischung aus rockigen und ruhigeren Titeln.

Nach kurzer Umbaupause folgte die Band „Sueño“. Seit Anfang 2012 gibt es diese Band, die sich aus Studenten des Instituts für Musik der Hochschule zusammensetzt. Zwei Drummer, ein Saxophonist, Keyboarder, ein Bassist, ein Sänger und zwei Sängerinnen traten komplett in den Farben rot und schwarz auf und interpretierten ihre Titel teilweise auch auf Deutsch.

„Mindgame“ ist der Name einer Band aus der Partnerstadt Angers. Die vier Jungs zeigten, dass auch in Frankreich Rockmusik richtig fett klingt, besonders wenn der Gitarrist in einem Titel die monströse Bassdrum bedient und der Schalldruck körperlich erst richtig spürbar wird. „Mindgame“ hatte auf dem Schloga-Open-Air seinen ersten Auftritt in Deutschland.

Um einiges härter wird es mit dem Auftritt von „Bitter Piece“, die als einzige Metal-Band des Schloga-Open-Airs aggressive Töne anschlug.

Glück mit dem Wetter hatten Veranstalter und Publikum zwar auch weiter nicht, es blieb windig und ungemütlich, aber der Regen hielt sich zurück.

Bis in den späten Abend spielten noch die Bands „Turbine Weststadt“ und „Massendefekt“, dann folgte die Fortsetzung im nahe gelegenen Unikeller. Hier trat aus der türkischen Partnerstadt Canakkale „Sahis“ mit türkischem Rap auf, außerdem waren „X-Sidas“ und „Golden Dayz“ dabei und setzten die Party bis tief in die Nacht fort.