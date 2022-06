In der am 2. Juli 1989 unterzeichneten Partnerschaftsurkunde heißt es unter anderem: „Wir wollen durch unsere Bemühungen zur Entwicklung eines vereinten Europas im Geiste der Freiheit und des Friedens beitragen.“

Grundlage der Partnerschaft waren ursprünglich die von der Französischlehrerin Inge Fähmel aufgebauten Kontakte zwischen dem Schulzentrum Lohne und dem Lycée Bignon in Mortagne. Leider sind diese Kontakte nach den Worten von Christine Kempista, der Vorsitzenden des Arbeitskreises Mortagne, im Laufe der letzten Jahre nicht mehr möglich. Zwar gibt es genügend Schüler am Schulzentrum Lohne, die Interesse an einem Austausch hätten, aber im Lycée Bignon lernen nur noch ganz wenige Schüler Deutsch. Die meisten bevorzugen Spanisch oder Englisch als Fremdsprache.

Um dennoch Jugendlichen auf beiden Seiten Gelegenheit zu gegenseitigen Besuchen zu geben, wurden in den letzten Jahren vor allem Fahrten für jüngere Teilnehmer organisiert. Bei den beiden letzten Reisen (Besuch der Blutwurstmesse in Mortagne und Besuch des Frühlingsfestes in Lohne) lag das Alter der meisten Teilnehmer zwischen 13 und 20, und auch mit dem Musikverein Wietmarschen werden viele junge Menschen nach Mortagne reisen.

Junge Leute sind laut Arbeitskreis wichtige Garanten für ein Weiterbestehen der Partnerschaft. Der Arbeitskreis besteht aus elf Mitgliedern. Ihm gehören unter anderen Vertreter des Gemeinderates sowie verschiedener Vereine einschließlich der IHHG Lohne an. So besuchten sich zum Beispiel schon häufiger im Wechsel IHHG und Kaufleute aus Mortagne zu den Festen.