„Parookaville"-Festival gestartet Von dpa | 21.07.2023, 15:51 Uhr

Elektronische Beats, viel Bier und eine Hochzeit - das „Parookaville“-Festival in Weeze am Niederrhein ist in diesem Jahr ausverkauft. Veranstalter und Bürgermeister räumten mit einem Gerücht auf.