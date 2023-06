Papst Franziskus wurde für eine dringende Operation ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/AP/Alessandra Tarantino up-down up-down Kirchenoberhaupt in Klinik Papst Franziskus unterzieht sich dringender OP unter Vollnarkose und | 07.06.2023, 10:35 Uhr | Update vor 1 Min. Von kna dpa | 07.06.2023, 10:35 Uhr | Update vor 1 Min.

Papst Franziskus muss sich einer dringenden Operation unterziehen. Am Oberhaupt der katholischen Kirche wird am Mittwochnachmittag unter Vollnarkose eine sogenannte Laparotomie, also die Öffnung der Bauchhöhle, vorgenommen, wie der Heilige Stuhl mitteilte.