Ärzte geben Entwarnung Papst Franziskus mit Bronchitis in Klinik – Entlassung in den nächsten Tagen 30.03.2023

Nachdem Papst Franziskus am Mittwoch in Rom ins Krankenhaus eingeliefert wurde, machten sich Gläubige weltweit Sorgen um das Kirchenoberhaupt. Jetzt geben die Ärzte Entwarnung: Die Therapie gegen Bronchitis schlage an. Franziskus‘ Entlassung könne in den nächsten Tagen erfolgen.