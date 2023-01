Nach der Zusage für die Lieferung von Leopard-2-Panzern stellte sich Bundeskanzler Olaf Scholz in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“ nun den Fragen von Bettina Schausten und Anne Gellinek. Foto: ZDF up-down up-down ZDF: „Was nun, Herr Scholz?“ Scholz zur Ukraine-Unterstützung: „Deutschland macht das meiste“ Von Patrick Kern | 25.01.2023, 19:29 Uhr | Update vor 15 Min.

Trotz der Entscheidung, Kampfpanzer an die Ukraine zu schicken, steht Olaf Scholz in der Kritik. In der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“ findet der Bundeskanzler klare Worte hinsichtlich seines Zögerns und für weitere Hilfsmaßnahmen. Zudem kritisierte er die Arbeit früherer Verteidigungsminister.