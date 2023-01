Brendon Urie Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa up-down up-down US-Band Panic! At the Disco ist bald Geschichte Von dpa | 25.01.2023, 09:23 Uhr

Sänger Brendon Urie hat das Ende von Panic! At the Disco bekanntgegeben. Als Grund gab er die Schwangerschaft seiner Frau Sarah an.