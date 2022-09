Folgen des Monsunregens Foto: PPI/ZUMA/dpa up-down up-down Naturkatastrophe Pakistan wird die Folgen der Flut noch lange spüren Von dpa | 15.09.2022, 11:33 Uhr

Seit Mitte Juni leidet Pakistan unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Ein Drittel des Landes steht unter Wasser. Es fehlt an Zelten, an Nahrungsmitteln, an sauberem Wasser und an sanitärer Versorgung.