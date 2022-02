Park+Ride FOTO: Daniel Reinhardt Panorama P+R-Anlagen weniger genutzt: CDU fordert Gebührenfreiheit Von dpa | 23.02.2022, 06:50 Uhr | Update vor 3 Std.

Eigentlich ist es ganz bequem: Mit dem Auto am Bahnhof am Stadtrand ins Parkhaus fahren und dann ganz entspannt weiter auf der Schiene in die City. In Hamburg geht die Auslastung der P+R-Plätze zurück - und das hat nicht nur mit Corona zu tun, meint die CDU.