Weltpremiere Ovationen für Schraders Weinstein-Film Von dpa | 14.10.2022, 11:21 Uhr

Unter großem Applaus hat der Film „She Said“ über den Weinstein-Skandal in New York Premiere gefeiert. Regisseurin ist die Deutsche Maria Schrader - die nun eine heiße Kandidatin in der Filmpreissaison sein dürfte.