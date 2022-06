Komiker Otto Waalkes kommt vor Beginn der Festveranstaltung im Hannover Congress Centrum an. Foto: Michael Matthey/dpa FOTO: Michael Matthey Auszeichnung Otto Waalkes und Eske Nannen mit Staatspreis geehrt Von dpa | 22.06.2022, 20:47 Uhr

Die Mitstifterin der Emder Kunsthalle, Eske Nannen, und der Komiker Otto Waalkes sind mit dem Niedersächsischen Staatspreis geehrt worden. Die gebürtigen Emder teilen sich die mit 35.000 Euro dotierte Auszeichnung, die alle zwei Jahre vom Land an Persönlichkeiten für ihr herausragendes Wirken verliehen wird, wie die Staatskanzlei in Hannover mitteilte. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der den Preis übergab, sagte: „Was man an den beiden sehr gut sehen kann ist: Man kann sehr weltoffen und gleichzeitig sehr heimatverbunden sein.“