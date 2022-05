ARCHIV - Otto Waalkes. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius Auszeichnung Otto Waalkes und Eske Nannen erhalten Staatspreis Von dpa | 19.05.2022, 12:27 Uhr

Der Emder Starkomiker Otto Waalkes und die Mitstifterin der Emder Kunsthalle Eske Nannen erhalten den Niedersächsischen Staatspreis 2022. Das teilte die Staatskanzlei in einer Vorankündigung für die Preisverleihung am 22. Juni am Donnerstag in Hannover mit. Die beiden Ostfriesen teilen sich den mit 35.000 Euro dotierten Preis, der alle zwei Jahre vom Land an Persönlichkeiten für ihr herausragendes Wirken verliehen wird. Der Preis wird seit 1978 von einer Jury vergeben.