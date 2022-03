Bei Essensresten am Strand sind Möwen meist schnell zur Stelle. FOTO: dpa/Carsten Rehder Spezielle Warnlaute Wie das Ostseebad Kühlungsborn Möwen mit Lautsprechern vertreiben will Von Victoria Lippmann | 15.03.2022, 17:17 Uhr

Möwen seien in Kühlungsborn wie auch in anderen Ostsee-Orten so dreist geworden, dass sie den Menschen das Essen überfallartig aus den Händen reißen. Deswegen will das Ostseebad nun mit einer speziellen Methode gegen die Vögel vorgehen.