Traditionelles Ostereier-Rollen im Garten des Weißen Hauses Von dpa | 10.04.2023, 17:27 Uhr

Im Garten des Weißen Hauses in Washington war am Ostermontag schwer was los. Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben Hunderte Kinder zum Ostereierrollen eingeladen.