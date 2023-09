Jugendliche, die bewaffnet auf dem Schulgelände umherlaufen: Zwei 14-Jährige sind nach einer Gefahrenlage am Schulzentrum Sonnenhügel in Osnabrück von der Polizei festgenommen worden. Sie sollen im Besitz einer Softair-Pistole gewesen sein. Der Polizeieinsatz sorgt im Anschluss für Fragen, ob die Waffen womöglich gefährlich waren und ob Jugendliche diese überhaupt besitzen dürfen.

Für den Laien sind Softair-Pistolen als Imitationen realer Schusswaffen auf den ersten Blick wahrscheinlich schwierig von den echten zu unterscheiden. Mit einer Softair-Waffe können Plastikkugeln mittels Federkraft oder Luft- beziehungsweise Gasdruck verschossen werden.

Softair-Waffen als Spielzeug – und wann man eine Erlaubnis braucht

Besitzen die Geschosse der Softair-Waffen eine Bewegungsenergie unter 0,5 Joule, werden sie als Spielzeug eingestuft. Softair- beziehungsweise Gotcha-Waffen, deren Geschosse eine Bewegungsenergie von mehr als 7,5 Joule erreichen, sind generell erlaubnispflichtig, klärt der Zoll auf seiner Internetseite auf. Denn sie fallen unter das Waffengesetz. Um eine solche Softair-Waffe zu erwerben, muss der Besitzer eine Waffenbesitzkarte haben und mindestens 18 Jahre alt sein.

Warnung der Polizei vor Spielzeug

Aber auch die „kleineren“ Softair-Waffen sind nicht ohne. Sie seien keineswegs harmlos, obwohl sie rechtlich als Spielzeug gelten, warnt die Gewerkschaft der Polizei. Mit handelsüblichen Softair-Waffen, also mit einer Bewegungsenergie von maximal 0,5 Joule, ließen sich auf fünf Meter Distanz CD-Hüllen glatt durchschießen. Damit seien Verletzungen wie Platzwunden wahrscheinlich. Verletzungen des Auges dürften deutlich erheblicher ausfallen.

Unterscheidung zu echten Waffen

Da die Softair-Waffen optisch echten Schusswaffen gleichen, kann aus der Ferne nur schwer unterschieden werden, um welche Art von Waffe es sich handelt. Ob die Softair-Waffe im aktuellen Fall erlaubnispflichtig ist oder nicht, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. „Das werden waffenrechtliche Untersuchungen zeigen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Wie schwierig die Unterscheidbarkeit ist, zeigte auch ein Online-Quiz der Polizei Mecklenburg-Vorpommern. Die Beamten wollten bei Facebook wissen, bei welcher von drei abgebildeten Waffen es sich tatsächlich um eine scharfe handle. Gezeigt wurden eine Softair-Waffe zum Verschießen von Farbkugeln, eine sogenannte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffe sowie eine Pistole aus den Beständen der Polizei.

Eine LKA-Sprecherin verdeutlichte, selbst für Polizisten sei es schwer, innerhalb kürzester Zeit und bei schlechter Sicht zu entscheiden, ob es sich um eine ernste Gefahr – also um eine scharfe Waffe – oder nur um einen schlechten Scherz handelt. Der Beitrag erzielte damals eine für die Landespolizei ungewöhnliche hohe Resonanz.

Polizeieinsätze wegen Softair-Waffen

Der Polizeieinsatz in Osnabrück wegen einer Softair-Pistole ist nicht der erste dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. Zuletzt war ein 16-jähriger Schüler in Paderborn in Gewahrsam genommen worden, nachdem in seinem Rucksack eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe entdeckt worden war. Gegen den Jugendlichen wurde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Mit Schüssen aus einer Softair-Waffe verletzten zwei Männer im März eine 31-jährige Frau in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. Die Tatverdächtigen wurden nach einer kurzen Flucht festgenommen, beide waren polizeibekannt.

Ein weiterer Vorfall beschäftigte die Polizei im vergangenen Jahr in Münster. Ein 13-Jähriger soll mit einer Softair-Pistole durch ein geöffnetes Klassenfenster geschossen und einen Schüler leicht verletzt haben. Es handelte es sich um eine Spielzeugwaffe mit Kugeln.

Bei einem Amok-Alarm an einer Kölner Gesamtschule Anfang Februar 2022 stießen Beamte bei der Durchsuchung auf Softair-Munition. Ein Zusammenhang mit der Alarmauslösung wurde geprüft.

Ein Mann, der in seinem Auto vermeintlich mit einem Gewehr hantierte, rief vor drei Jahren in Gelsenkirchen die Polizei auf den Plan. Es kam sogar zu Einsatz mit gezogener Dienstwaffe. Das Gewehr entpuppte sich dann als Softair-Waffe.