Oscars Oscar-Gewinner Ke Huy Quan hat noch immer Zukunftsängste Von dpa | 16.03.2023, 08:38 Uhr

Er hat es schon einmal erlebt: kurze Berühmtheit und dann jahrelange Misserfolge. Deshalb kann „Everything Everywhere All at Once“-Star Ke Huy Quan noch nicht beruhigt in die Zukunft blicken.