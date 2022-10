Gooding Jr. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa up-down up-down Belästigungsklage Oscar-Gewinner Gooding Jr. muss nicht in Haft Von dpa | 14.10.2022, 10:59 Uhr

In dem Verfahren wegen Belästigungsvorwürfen muss Oscar-Gewinner Cuba Gooding Jr. nicht in Haft. Er habe alle Auflagen erfüllt, hieß es von der Staatsanwaltschaft in New York.